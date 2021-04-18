"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании

"Барселона" выиграла первый трофей в этом году. Фото: Reuters

"Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании-2020/2021 (4:0). Матч прошёл на стадионе "Олимпико де Севилья — Ла Картуха" в Севилье.

В первом тайме не было зафиксировано голов, но обе команды имели отличные возможности отличиться. Всё самое интересное произошло уже после перерыва.

На 60-й минуте нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн реализовал выход один на один. Три минуты спустя его одноклубник Френки Де Йонг удвоил преимущество, замкнув передачу Альбы.

"Барселона" продолжила доминировать в матче и смогла забить ещё два безответных гола. Дубль оформил Лионель Месси. На 68-й и 73-й минутах аргентинец дважды уверенно пробивал в левый угол ворот из пределов штрафной площади.

На 86-й минуте Гризманн имел шанс также записать на свой счёт дубль, но после просмотра эпизода системой VAR взятие ворот было отменено.

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Благодаря этой победе "Барселона" стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт "Атлетик", у которого 23 трофея.