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четверг, 04 марта 2021 08:47

"Барселона" стала финалистом Кубка Испании

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&quot;Барселона&quot; стала финалистом Кубка Испании
Жерар Пике стал одним из героев поединка. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" стала 1-м финалистом Кубка Испании.

В 1/2 финала Команда Рональда Кумана прошла "Севилью". На "Ноу Камп" каталонцы смогли взять реванш 3:0 за поражение в гостях 0:2 .

На старте поединка хозяева вышли вперед после удара Усмана Дембеле из-за пределов штрафной.

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После перерыва свое мастерство продемонстрировал вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Немецкий вратарь отразил удар Лукаса Окампоса с пенальти.

В компенсированное время гости остались в меньшинстве - 2-е предупреждение получил Фернандо. Каталонцы воспользовались численным большинством - гол Жерара Пике в добавленное время перевел встречу в овертайм.

В начале 1-го экстра-тайма Мартин Брейтуэйт забил 3-й гол "Барселоны" в матче и вывел каталонцев в финал.

В финале турнира Барселона сыграет против победителя матча "Леванте" - "Атлетик". 1-й матч между командами завершился вничью - 1:1. Игра состоится 4 марта.

В чемпионате Испании "Барселона" идет на 2-м месте отставая от "Атлетико" на 5 очков. 6 марта каталонцы в гостях сыграют против "Осасуны". Начало матча в 22:00.

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Дата
04
марта

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