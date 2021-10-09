"Барселона" съедет с "Камп Ноу"

 
Ексклюзивы
1/5
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 333
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 423
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2043
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
1 Просмотров: 1782
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 639
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1791
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 531
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1611
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4293
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1296
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Петраков во время пресс конференции перед матчем против Финляндии сказал только 37 слов
Петраков во время пресс конференции перед матчем против Финляндии сказал только 37 слов
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии
Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 837
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 468
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 864
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2124
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 198
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
суббота, 09 октября 2021 13:09

"Барселона" съедет с "Камп Ноу"

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; съедет с &quot;Камп Ноу&quot;
Стадион "Барселоны" давно не реконструировали. Фото: "Reuters

"Барселона" на один сезон переедет со стадиона "Камп Ноу". Это связано с будущей реконструкцией домашней арены каталонцев.

Как отмечает президент "Барселоны" Жоан Лапорта, о чем он сказал в интервью радиостанции RAC1, данный проект является жизненноважным для клуба. Он затронет не только сам "Камп Ноу", но и прилегающий крытый стадион "Палау". Стоимость реконструкции должна составить 1,5 миллиарда евро, которые будут взяты в кредит, а затем погашены будущими доходами от нового комплекса.

Если финансирование будет обеспечено, строительные работы, как ожидается, займут три-четыре года, и клубу необходимо будет покинуть "Камп Ноу" на один из этих сезонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"



"Барселона" играет на стадионе с 1957 года. В качестве возможного временного пристанища Лапорта называет стадион имени Йохана Кройффа. Сейчас он вмещает 6 тысяч зрителей, но в клубе считают, что его вместимость реально увеличить до 40-50 тысяч. Еще один временный вариант стадиона - Estadi Olímpic Lluís Companys, который принимал Олимпийские игры 1992 года в Барселоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" съедет с "Камп Ноу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7641
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 7263
Началась самая большая морская битва века
Началась самая большая морская битва века
 Просмотров: 6660
&quot;Тимошенко показала высшую школу политического цинизма&quot; - сети обсуждают спикериаду в Раде
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
 15 Просмотров: 3546
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
4
 Просмотров: 3249
Спорт
Мы играем так, как при Шевченко — полузащитник Украины
Мы играем так, как при Шевченко — полузащитник Украины Просмотров: 90
Свитолина вышла в третий круг турнира в США
Свитолина вышла в третий круг турнира в США Просмотров: 72
Германия спасла игру с Румынией
Германия спасла игру с Румынией Просмотров: 225
Вратарь Финляндии назвал счет матча с Украиной
Вратарь Финляндии назвал счет матча с Украиной Просмотров: 711
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
15
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
11
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
8
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
4
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
3
Порошенко возмутился, что "слуги" не пришли на заседание относительно пенсий
Голосов: 145
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть