"Барселона" съедет с "Камп Ноу"

Стадион "Барселоны" давно не реконструировали. Фото: "Reuters

"Барселона" на один сезон переедет со стадиона "Камп Ноу". Это связано с будущей реконструкцией домашней арены каталонцев.

Как отмечает президент "Барселоны" Жоан Лапорта, о чем он сказал в интервью радиостанции RAC1, данный проект является жизненноважным для клуба. Он затронет не только сам "Камп Ноу", но и прилегающий крытый стадион "Палау". Стоимость реконструкции должна составить 1,5 миллиарда евро, которые будут взяты в кредит, а затем погашены будущими доходами от нового комплекса.

Если финансирование будет обеспечено, строительные работы, как ожидается, займут три-четыре года, и клубу необходимо будет покинуть "Камп Ноу" на один из этих сезонов.

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"Барселона" играет на стадионе с 1957 года. В качестве возможного временного пристанища Лапорта называет стадион имени Йохана Кройффа. Сейчас он вмещает 6 тысяч зрителей, но в клубе считают, что его вместимость реально увеличить до 40-50 тысяч. Еще один временный вариант стадиона - Estadi Olímpic Lluís Companys, который принимал Олимпийские игры 1992 года в Барселоне.