Каталонская "Барселона" проиграла Суперкубок Испании "Атлетико" из Бильбао - 2:3.
Команды обменялись голами в конце первого тайма. В начале второго - баски вышли вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора.
За 13 мин. до конца игры Антуан Гризманн оформил дубль и вывел "Барселону" вперед. На 90-й мин. "Атлетик" отыгрался усилиями Асьера Вильялибре и перевел игру в овертайм
В начале первого высшего тайма баски повели в счете после точного удара Иньяки Уильямса. Мяч нападающего стал решающим в поединке, ведь Барселоне не удалось отыграться. В конце поединка был удален лидер каталонцев - Лионель Месси.
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