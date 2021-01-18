Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" проиграла Суперкубок Испании "Атлетико" из Бильбао - 2:3.

Команды обменялись голами в конце первого тайма. В начале второго - баски вышли вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора.

За 13 мин. до конца игры Антуан Гризманн оформил дубль и вывел "Барселону" вперед. На 90-й мин. "Атлетик" отыгрался усилиями Асьера Вильялибре и перевел игру в овертайм

В начале первого высшего тайма баски повели в счете после точного удара Иньяки Уильямса. Мяч нападающего стал решающим в поединке, ведь Барселоне не удалось отыграться. В конце поединка был удален лидер каталонцев - Лионель Месси.

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