"Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом

Чемпионат Испании стартовал с сенсации. Главный фаворит "Барселона" проиграла уже в первом туре. Ее обидчик – "Атлетик" Бильбао.
Гол-шедевр на 88 минуте забил 38-летний Арис Адурис. Он отличился боковыми ножницами спустя минуту после выхода на замену.
В итоге минимальная победа басков – 1:0.
За "Барселону" не играл травмированный Месси.
Это был первый матч нового сезона в испанской Ла Лиге.
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Сегодня состоятся еще пять матчей, среди которых и игра "Реала". Команда Зидана сыграет на выезде с "Сельтой".
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