"Барселона" получила отказ ПСЖ на предложение о продаже Неймара

"Барселона" сделала "ПСЖ" предложение по трансферу нападающего французского клуба Неймара, сообщает RAC1. Форвард является приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно.

По информации источника, сам бразилец скептически рассматривает возможность возвращения. Ранее он сообщал, что вопрос продления контракта с "ПСЖ" практически предрешён.

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Неймар перешёл в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.