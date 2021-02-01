"Барселона" отомстила "Атлетику"

Лионель Месси открыл счет в матче. Фото: REUTERS / Sergio Perez

"Барселона" поквиталась с "Атлетиком" за поражение в финале Суперкубка Испании в начале года. В матче 21-го тура чемпионата Испании каталонцы победили - 2:1.

В середине 1-го тайма капитана "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче красивым ударом со штрафного. В 1-й половине игры хозяева владели преимуществом и могли забивать не один гол.

На старте 2-й части игры "Атлетик" отыгрался после автогола Жорди Альбы. Принес победу "Барселоне" Антуан Гризманн за 15 мин. до конца игры.

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"Барселона" делит 2-3 позиции с "Реалом" в Ла Лиге, отставая от лидера "Атлетико" на 10 очков.