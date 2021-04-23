Барселона отказалась выходить из Суперлиги

Барселона остается в Суперлиге. Фото: FC Barselona

Испанская "Барселона" заявила, что и в дальнейшем будет поддерживать идею создания европейской Суперлиги.

Руководство клуба считает, что создание Суперлиги было отличным решением, но надо было лучше подготовить концепцию и разработать более эффективный план, каталонцы объявили в своем Twitter.

"В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся в футболе и мире в целом, необходимо было провести реформы для финансовой стабильности клубов, жизнеспособности мира футбола и улучшить уровень зрелища, предлагаемого болельщикам. В этом контексте совет директоров клуба принял решение войти в состав учредителей Суперлиги".

"Мы думали, что остаться в стороне этого перспективного стартапа было бы ошибкой. Не отказываясь от идеи в целом, мы считаем, что необходимо провести более тщательный анализ, чтобы решить этот вопрос на благо всего мира футбола".

"Мы считаем необходимым отметить, что не считаем свои действия неправомерными или нарушающими установленные правила и законы. Поэтому давление и запугивание со стороны некоторых организаций в адрес учредителей Суперлиги считаем неприемлемым", - сказано в обращении.

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19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов. К утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.