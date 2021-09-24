"Барселона" осталась без тренера

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Наставника "Барселоны" 55-летнего Рональда Кумана дисквалифицировали.

Каталонцы останутся без тренера на ближайшие два матча, сообщает Cope.

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Комитет по проведению соревнований решил дисквалифицировать Кумана, который был удален в матче против "Кадиса.

Наставник будет отсутствовать на скамейке запасных на поединках с "Леванте" и "Атлетико".

"Барселона" и Куман наказаны денежными штрафами в размере € 700 и € 600 соответственно за поведение Рональда, который выразил недовольство работой арбитра.

"Барселона" не может победить в третьем подряд матче чемпионата Испании. Если ситуация не исправится, то Кумана отправят в отставку. Главным претендентом на должность является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.