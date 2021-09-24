Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

В матче шестого тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях не смогла победить "Гранаду" -0: 0.

В первом тайме гости владели полным преимуществом, но забить так не смогли.

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В начале второй половины игру "Барселона" осталась в меньшинстве после удаления Франки Де Йонга. "Гранада" преимуществом воспользоваться не смогла.

В компенсированное к матчу время арбитр удалил также наставника каталонцев Рональда Кумана.

"Барселона" с пятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера "Реала" на семь очков. В следующем туре каталонцы будут принимать "Леванте".

"Барселона" является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Команды сыграют между собой в третьем и четвертом турах группового раунда.