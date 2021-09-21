"Барселона" определилась с кругом кандидатов на замену Куману

Андреа Пирло работал с "Ювентусом" один сезон. Фото: Reuters

Бывший тренер туринского "Ювентуса" 42-летний Андреа Пирло является главным кандидатом на пост тренера "Барселоны".

Каталонский клуб определил круг кандидатов на замену Рональда Кумана, сообщает Barça Universal.

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Также в список каталонского клуба входят: Хави Эрнандес с "Аль-Саддам", Антонио Конте, который сейчас без работы, Эрик Тен Хаг с "Аякса" и Марсело Бьелса, который тренирует "Лидс".

Руководство "Барсы" дало Куману три матча на исправление провального старта сезона, иначе нидерландский специалист останется без работы.

В текущем сезоне "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В последнем туре каталонцы не смогли победить аутсайдера "Гранаду". "Барселона" является соперником "Динамо" на групповой стадии Лиги чемпионов. Команды сыграют в третьем и четвертом турах.