"Барселона" спаслась в матче против "Гранады"

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

В матче пятого тура чемпионата Испании "Барселона" не смогла дома победы "Гранаду" -1:1.

Каталонцы провалили старта поединка и пропустили быстрый гол.

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Команде Рональда Кумана удалось спастись от поражения на последней минуте матча, благодаря голу Рональда Араухо.

С восемью очками каталонцы занимают седьмое место в турнирной таблици.У следующем туре команда Кумана сыграет с "Кадисом" на выезде.

Другой соперник "Динамо" в Лиге чемпионов "Бенфика" удачно провела свой матч чемпионата Португалии. Лиссабонцы победили "Боавишту" -3: 1. Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен в середине второго тайма. Украинец результативными действиями не отметился.