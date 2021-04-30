"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании

В перенесенном матче чемпионата Испании "Барселона" сенсационно дома проиграла "Гранаде"- 1:2.

В случае победы "Барселона" становилась бы единоличным лидером Ла Лиги.

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В середине первого тайма Лионель Месси открыл счет в матче. Гости отыгрались после перерыва.

Наставник каталонцев Рональд Куман не сдержал собственные эмоции, за что был удален с поля.

В "Барселоны" ничего не получалось на поле. "Грананда" смогла провести быструю атаку и забить победный гол.

После 33 туров лидирует в чемпионате "Атлетико", который имеет в своем активе 73 очка. У "Барселоны" и "Реала" на два пункта меньше. До завершения чемпионата осталось провести еще пять туров.

2 мая каталонцы сыграют в гостях против "Валенсии". Начало матча в 22:00.