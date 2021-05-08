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суббота, 08 мая 2021 19:24

"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико"

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&quot;Барселона&quot; не смогла обыграть &quot;Атлетико&quot;
Лионель Месси не смог забить из перспективного штрафного на 90-ой минуте. Фото: Reuters

В матче 35-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты "Барселоны" нанесла 12 ударов по воротам (семь — в створ), игроки "Атлетико" — 11 ударов по воротам (6 — в створ).

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"Атлетико" в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Барселона" (75) — вторая. Мадридский "Реал" (74), находящийся на третьем месте, в 35-м туре сыграет с "Севильей" (70). В случае победы "сливочные" выйдут на первое место в таблице Примеры.

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