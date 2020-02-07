"Барселона" и "Реал" опозорились в Кубке Испании

Лионель Месси не помог "Барселоне" пройти в полуфинал Кубка Испании. Фото: рейтер

Испанской Ганди "Барселона" и "Реал" вылетел из Кубка Испании на стадии 1/4 финала турнира.

"Барселона" уступила "Атлетику" - 0: 1. Единственный мяч на счету Иньяки Уильямс.

"Реал" проиграл "Реал Сосьедад" - 3: 4. Команда Зидана проигрывала по ходу игры 1: 4. Смогла уменьшить до минимум разницу в счете, но времени для того, чтобы сравнять счет не хватило.

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В полуфинал турнира вышли кроме "Атлетика" и "Реал Сосьедад" еще "Гранада и" Миранес ".