"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико

Лионель Месси не помог "Барселоне" победить. Фото: рейтер

В рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании на "Камп Ноу" "Барселона" и "Реал" сыграли в ничью - 0: 0.

Первыми возможность открыть счет имели гости. Каземиро пробывал головой, но Жерар Пике выбил мяч уже с линии собственных ворот. Впоследствии почти то же в противоположных ворот сделает Серхио Рамос после добивания Лионеля Месси.

Впоследствии команды обменяются острыми моментами. Жорди Альба не смог пробить в касание в створ после заброса в штрафную. Затем с пушечным выстрелом Федерико Вальверде справится Марк тер Штеген.

Во втором тайме моментов будет несколько меньше. Можно отметить удар Гарета Бейла, но мимо рамки ворот. Впоследствии валлиец таки сумеет отправить мяч за линию ворот "Барселоны", но в этой атаке Ферлан Мэнди окажется в офсайде, поэтому гол не засчитали

Активным был Ансуи Фати, який вышел в конце матча. Но и ему не удалось отличиться. Поэтому матч так и закончился без забитых голов. Впервые с 2002 года, сообщает "24 канал"

В турнирной таблице чемпионата Испании по-прежнему "Барселона" лидирует лишь по дополнительным показателям, у них с "Реалом" по 36 очков. В следующем туре Ла Лиги команда Эрнесто Вальверде сыграет 21 декабря против "Алавеса", а "Реал" встретится 22 числа с "Атлетиком".