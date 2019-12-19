"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико

 
Ексклюзивы
1/5
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Просмотров: 0
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
Просмотров: 639
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 783
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1467
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2745
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2538
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
Фото
Все фото
4
12
12
15
11
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Видео
Все видео
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"
Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Куртуа помог "Реалу" спасти ничью
Куртуа помог "Реалу" спасти ничью
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 495
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2646
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11214
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 828
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 08:52

"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; и &quot;Реал&quot; не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
Лионель Месси не помог "Барселоне" победить. Фото: рейтер

В рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании на "Камп Ноу" "Барселона" и "Реал" сыграли в ничью - 0: 0.

Первыми возможность открыть счет имели гости. Каземиро пробывал головой, но Жерар Пике выбил мяч уже с линии собственных ворот. Впоследствии почти то же в противоположных ворот сделает Серхио Рамос после добивания Лионеля Месси.

Впоследствии команды обменяются острыми моментами. Жорди Альба не смог пробить в касание в створ после заброса в штрафную. Затем с пушечным выстрелом Федерико Вальверде справится Марк тер Штеген.

Во втором тайме моментов будет несколько меньше. Можно отметить удар Гарета Бейла, но мимо рамки ворот. Впоследствии валлиец таки сумеет отправить мяч за линию ворот "Барселоны", но в этой атаке Ферлан Мэнди окажется в офсайде, поэтому гол не засчитали

Активным был Ансуи Фати, який вышел в конце матча. Но и ему не удалось отличиться. Поэтому матч так и закончился без забитых голов. Впервые с 2002 года, сообщает "24 канал"

В турнирной таблице чемпионата Испании по-прежнему "Барселона" лидирует лишь по дополнительным показателям, у них с "Реалом" по 36 очков. В следующем туре Ла Лиги команда Эрнесто Вальверде сыграет 21 декабря против "Алавеса", а "Реал" встретится 22 числа с "Атлетиком".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Подарок к Николаю: 3 года назад Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 44706
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 19845
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 16443
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8424
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 7551
Спорт
Лунин дебютировал за "Вальядолид"
Лунин дебютировал за "Вальядолид"
Форвард "Динамо" вместо тренировки пошел в ночной клуб и подделал медицинскую справку
Форвард "Динамо" вместо тренировки пошел в ночной клуб и подделал медицинскую справку Просмотров: 477
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира Просмотров: 216
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом
 Просмотров: 2484
Ломаченко разбирает жертву на части – Атлас
Ломаченко разбирает жертву на части – Атлас Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 987
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua