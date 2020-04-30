"Барселона" хочет избавиться от украинского игрока

Артем Пустовой является одним из лидеров сборной Украины. Фото: ФБУ

Один из лидеров европейского баскетбола испанская "Барселона" хочет избавиться от центрового сборной Украины Артема Пустового.

В каталонском клубе планируют существенно сократить расходы по зарплатам. Поэтому "Барселона" отсчитает несколько игроков из основного состава, пишет ASОжидается, что в "Барселоне" останутся игроки с длительными контрактами. А в аренду планируют отдать Артема Пустового и латыша Роландаса Смитса.

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Артем Пустовой играл в Украине "Химика" с "Южного". С 2015 года выступает в Испании. А в 2018 году перешел в "Барселону".