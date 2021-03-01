"Барселона" хочет избавиться от чемпиона мира

Антуан Гризманн не стал своим в "Барселоне". Фото Reuters

"Барселона" готова рассмотреть вариант продажи французского нападающего Антуана Гризманна. Клуб может потерять много денег.

Как сообщает OK Diario, каталонский клуб хочет получить за французского нападающего €60 млн. Главными претендентами на Гризманна являются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" 2019 года за €120 млн. Действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2024 года.

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В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 10 голевых передачах. Он конфликтовал с Лионелем Месси и журналистами и долго не мог найти свою игру.