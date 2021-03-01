"Барселона" хочет избавиться от чемпиона мира

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
Просмотров: 675
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 954
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5085
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1278
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1683
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2205
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2241
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1206
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1395
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса
Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса
Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл лидеру чемпионата Испании
Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл лидеру чемпионата Испании
"Челси" и "Юнайтед" не смогли забить ни одного мяча
"Челси" и "Юнайтед" не смогли забить ни одного мяча
Соперник "Шахтёра" провалил матч против "Милана"
Соперник "Шахтёра" провалил матч против "Милана"
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 288
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1512
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 657
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3627
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 738
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 747
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 16:23

"Барселона" хочет избавиться от чемпиона мира

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; хочет избавиться от чемпиона мира
Антуан Гризманн не стал своим в "Барселоне". Фото Reuters

"Барселона" готова рассмотреть вариант продажи французского нападающего Антуана Гризманна. Клуб может потерять много денег.

Как сообщает OK Diario, каталонский клуб хочет получить за французского нападающего €60 млн. Главными претендентами на Гризманна являются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" 2019 года за €120 млн. Действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гризманн опозорился в матче против своего бывшего клуба

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 10 голевых передачах. Он конфликтовал с Лионелем Месси и журналистами и долго не мог найти свою игру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" хочет избавиться от чемпиона мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 13158
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 8415
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 8127
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 6507
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6102
Спорт
Тренера, который вступился за украинский язык, отправили в отставку
Тренера, который вступился за украинский язык, отправили в отставку Просмотров: 900
Защитник сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2021
Защитник сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2021 Просмотров: 90
Полиция задержала экс-президента "Барселоны"
Полиция задержала экс-президента "Барселоны" Просмотров: 144
Каштру поссорился с Марлосом - СМИ
Каштру поссорился с Марлосом - СМИ Просмотров: 639
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 424
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть