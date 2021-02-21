Австрийская биатлонистка выиграла гонку с массового старта

Сегодня, 21 февраля, в словенской Поклюке состоялся женский масстарт в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону. Украина в гонке представляли Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.
Пидгрушная на экваторе гонки, благодаря идеальной стрельбе из положения лежа, была среди претендентов на медали. Однако затем 34-летняя украинка не закрыла 2 мишени из 10 и финишировала 12-й. Сообщает sport.ua
Блашко пробежала сразу шесть кругов штрафа и заняла предпоследнее место, проиграв победительнице гонки пять минут. Хуже выступила только бронзовый призер спринта Анна Сола, которая не закрыла 11 мишеней.
Чемпионкой мира стала Лиза Тереза Хаузер, только ей удалось не допустить в гонке ни одного промаха. Остальные медали на последнем круге разыгрывали итальянка Лиза Виттоцци и сразу три норвежки - Тандревольд, Экхофф, Ройселанд.
Виттоцци быстро потеряла более 10 секунд преимущества, а вот Экхофф и Ройселанд боролись за бронзу в финишном спурте, где сильнее оказалась Тириль Экхофф. Серебряную медаль завоевала ее подруга Ингрид Тандревольд.
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Вчера в эстафетной гонке женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль чемпионата мира.
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