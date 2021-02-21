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воскресенье, 21 февраля 2021 14:49

Австрийская биатлонистка выиграла гонку с массового старта

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Австрийская биатлонистка выиграла гонку с массового старта
Лиза Хаусер впервые выиграла гонку с массового старта. фото instagram.com/hauser_lisa

Сегодня, 21 февраля, в словенской Поклюке состоялся женский масстарт в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону. Украина в гонке представляли Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.

Пидгрушная на экваторе гонки, благодаря идеальной стрельбе из положения лежа, была среди претендентов на медали. Однако затем 34-летняя украинка не закрыла 2 мишени из 10 и финишировала 12-й. Сообщает sport.ua

Блашко пробежала сразу шесть кругов штрафа и заняла предпоследнее место, проиграв победительнице гонки пять минут. Хуже выступила только бронзовый призер спринта Анна Сола, которая не закрыла 11 мишеней.

Чемпионкой мира стала Лиза Тереза ​​Хаузер, только ей удалось не допустить в гонке ни одного промаха. Остальные медали на последнем круге разыгрывали итальянка Лиза Виттоцци и сразу три норвежки - Тандревольд, Экхофф, Ройселанд.

Виттоцци быстро потеряла более 10 секунд преимущества, а вот Экхофф и Ройселанд боролись за бронзу в финишном спурте, где сильнее оказалась Тириль Экхофф. Серебряную медаль завоевала ее подруга Ингрид Тандревольд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла медаль на последнем этапе мужской эстафеты

Вчера в эстафетной гонке женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль чемпионата мира.

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