"Атлетико" разгромил "Реал" на турнире в США

Коста отличился покером

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче разгромил "Реал" - 7:3



Команда Зидана пропустила уже на 44-й секунде, что, похоже, полностью ее деморализовало. Матрасники, в составе которых особенно свирепствовал Коста, семь раз забили в ворота сначала Куртуа, затем Наваса (Лунин остался в запасе). Об этом пишет ua-football.com

"Реал" начал отвечать только под конец встречи, когда Симеоне почти полностью изменил основу.

Международный кубок чемпионов

26 июля. США. Ист Разерфорд

"Реал" - "Атлетико" 3: 7

Голы: Начо 59, Бензема 82 пен., Санчес 87 - Коста 1, Фелиш 8, Корреа 19, Коста 28 пен, Коста 45, Коста 51, Витоло 70

Удаление: Карвахаль 65 - Коста 65

Таким образом, королевский клуб завершил выступления на МКЧ с одной победой по пенальти в активе и двумя поражениями. "Атлетико" еще сыграет с "Ювентусом".