"Атлетико" рассматривал возможность приобретения защитника "Динамо"

Виталий Миколенко восстанавливается от травмы. Фото: ФК "Динамо"

Мадридский "Атлетико" рассматривал возможность трансфура защитника "Динамо" и сборной Украины 21-летнего Виталия Миколенко.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне ищет возможность усиления позиции левого защитника. Основном защитнику Ренен Лоди нужна конкуренция и подмена, сообщает "Футбол 24".

Испанский клуб решил отказаться от потенциального перехода через потенциальную высокую цену на футболиста, ризы адаптации в Испании.

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В прошлом сезоне Виталий Миколенко провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 13 млн евро.