"Аталанту" призывают продать россиянина

У Миранчука зарплата больше чем у Малиновского. Фото: "Чемпионат"Фото: "Аталанта"

"Аталанта" должна продать российского полузащитника Алексея Миранчука ближайшей зимой, такое мнение в своём материале об игроке высказал итальянский журналист Симоне Форнони.

"Алексей Миранчук больше не может быть частью планов "Аталанты". Или, по крайней мере, частью планов Джан Пьеро Гасперини. Команда уехала с "Олд Траффорд" с полным пониманием – в январе любой желающий сможет прийти и подписать себе Миранчука. Против "Манчестер Юнайтед" Алексей был ни рыбой, ни мясом в тактическом плане, хотя он имеет завидные технические навыки. Игра россиянина остаётся ниже ожиданий: он не универсал, не нападающий, не играющий тренер.

После первого сезона, который был совсем не плохим, в новом Алексей, похоже, не справляется с задачами, возложенными на него в качестве джокера, золотого резервиста. Вложенные в него инвестиции в размере € 15 млн за трансфер и € 1,5 млн в виде зарплаты до сих пор не окупились.

Гасперини никогда не скрывал, что Миранчук не стоит в вершине командной иерархии. При этом тренер постоянно подчёркивает, что Алексей — очень хороший парень. На личном уровне проблем нет, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают наши визуальные впечатления. Миранчук бесполезен и в планы "Аталанты" не входит. Придётся продавать его в зимнее трансферное окно", — приводит слова Форнони CalcioAtalanta.

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Кроме Миранчука за "Аталанту" играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. В последних матчах он потерял место в основе, ограничившись выходами на замену.