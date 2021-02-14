"Аталанта" вырвала победу в чемпионате Италии

Луис Муриель принес победу своей команде. Фото: gettyimages.com

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Аталанта" в гостях победила "Кальяри" - 1:0.

Игра проходила при игровом и территориальном преимуществе гостей.

Судьба поединка решилась в конце матча. Луис Мюриэль на последних минуте игры вывел "Аталанту" вперед после удачных индивидуальных действий. Уже в добавленное к матчу время хозяева заработали пенальти, но арбитр отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Руслан Малиновский сыграл последние 5 мин игры. Виктор Коваленко просидел весь матч на скамейке запасных.

В следующем туре "Аталанта" сыграет "Наполи".