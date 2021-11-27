"Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"

Щенсны не ушел из поля сухим. Фото: Reuters

"Ювентус" потерпел поражение от "Аталанты" в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в середине первого тайма забил колумбийский форвард Дуван Сапата. Ему ассистировал албанский защитник Берат Джимсити.

Украинец Руслан Малиновский отыграл на поле 82 минуты и результативными действиями не отметился.

У "Ювентуса" 21 балл, команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" набрала 28 очков и занимает четвёртое место.

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В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" 30 ноября сыграет на выезде с "Салернитаной", а "Аталанта" в этот же день примет "Венецию".