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среда, 27 октября 2021 22:07

"Аталанта" с Малиновским обыграла "Сампдория"

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&quot;Аталанта&quot; с Малиновским обыграла &quot;Сампдория&quot;
Иличич забил сумасшедший мяч. Фото: Global Look Press

В матче 10-го тура итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Аталанту". Встреча прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Сампдории" Франческо Капуто. Через 7 минут полузащитник хозяев Кристоффер Аскильдсен отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 21-й минуте форвард Дуван Сапата вывел "Аталанту" вперёд в счёте. Итоговый счёт установил футболист "Аталанты" Йосип Иличич. Он красиво обошел на фланге двоих защитников и пробил с острого угла над головой вратаря.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел на поле 76 минут и результативными действиями не отметился.

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"Аталанта" набрала 18 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является "Милан" (28).

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