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воскресенье, 02 мая 2021 18:06

"Аталанта" позволила "Интеру" досрочно стать чемпионом

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&quot;Аталанта&quot; позволила &quot;Интеру&quot; досрочно стать чемпионом
Малиновский отличается результативными действиями в седьмом матче подряд. Фото: Reuters

В матче 34-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" принимал "Аталанту". Матч завершился вничью – 1:1.

Матч развивался достаточно драматично. Уже на 23-й минуте "Аталанта" осталась в меньшинстве, красную карточку получил Пьерлуиджи Голлини. Несмотря на удаление, счёт в матче открыли именно бергамаски — на 32-й минуте голом отметился Робин Госенс после передачи украинца Руслана Малиновского.

"Сассуоло" сравнял счёт на 52-й минуте, Доменико Берарди реализовал пенальти. На 75-й минуте составы команд уравнялись, вторую жёлтую карточку в составе хозяев получил Марлон. "Аталанта" получила право на пенальти, но Луис Муриель не реализовал этот одиннадцатиметровый. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

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"Аталанта", набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, бергамаски потеряли математические шансы догнать миланский "Интер" (82), который занимает первое место. Это значит, что нерадзурри досрочно становятся чемпионами Серии А сезона-2020/2021.

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02
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