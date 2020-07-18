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суббота, 18 июля 2020 08:59

"Аталанта" назвала цену на Малиновского

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&quot;Аталанта&quot; назвала цену на Малиновского
Руслан Малиновский уже забил 8 мячей за "Аталанту". фото: twitter.com/atalanta_bc

"Аталанта" не намерена отпускать игрока сборной Украины Руслана Малиновского менее чем за 30 миллионов евро. Президент команды Антонио Перкасси верит, что 27-летний игрок продолжит прогрессировать в чемпионате Италии. Об этом сообщает tuttomercatoweb

Предыдущими клубами Малиновского были Шахтер, Севастополь, луганская Заря и Генк. За сборную Украины на его счету 5 голов в 27 играх.

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Минувшим летом Руслана купили у Генка за 13,6 миллионов евро.

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