"Аталанта" назвала цену на Малиновского

Руслан Малиновский уже забил 8 мячей за "Аталанту". фото: twitter.com/atalanta_bc

"Аталанта" не намерена отпускать игрока сборной Украины Руслана Малиновского менее чем за 30 миллионов евро. Президент команды Антонио Перкасси верит, что 27-летний игрок продолжит прогрессировать в чемпионате Италии. Об этом сообщает tuttomercatoweb

Предыдущими клубами Малиновского были Шахтер, Севастополь, луганская Заря и Генк. За сборную Украины на его счету 5 голов в 27 играх.

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Минувшим летом Руслана купили у Генка за 13,6 миллионов евро.