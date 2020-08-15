"Аталанта" может продать Малиновского уже в это лето

Руслан Малиновский не был твердым игроком основы. Фото Рейтер

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини хочет усилить атаку и может ради входящих трансферов поддержать продажу Руслана Малиновского, сообщает Tuttomercatoweb.

В итальянском клубе ищут сменщика Йосипу Иличичу. Рассматривается много кандидатур, в том числе игроки "Шахтера" Тайсон и Манор Соломон, а также полузащитник "Марселя" Флориан Товен.

Для совершения такой покупки и может быть продан 27-летний украинец, который летом 2019 года был куплен у "Генка" за 13,6 миллиона евро и за сезон подорожал вдвое.

Предполагается, что с продажи хавбека можно выручить 30 миллионов евро (10% получит "Генк").

Ситуация вокруг продажи Малиновского может измениться в любой момент.

В то же время президент "Аталанты" Антонио Перкасси выразил желание сохранить всех игроков, которые участвовали в успешном сезоне 2019/20.

"Целью других клубов станут несколько игроков, а не только Дуван Сапата. Мы сделаем все возможное, чтобы их сохранить, если не будет цифр, от которых невозможно отказаться. Наша цель – сохранить лучших и объединить их с другими", – сказал Перкасси.

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Малиновский в дебютном сезоне за "Аталанту" набрал 15 (9+6) очков по системе "гол+пас".