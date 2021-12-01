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"Аталанта" без Малиновского одержала легкую победу в чемпионате

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&quot;Аталанта&quot; без Малиновского одержала легкую победу в чемпионате
Марио Пашалич отличился хет-триком. Фото: Reuters

Вчера, 30 ноября, в рамках 15-го тура Серии А встречались "Аталанта" и "Венеция". Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо в Италии. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й мин. счёт в игре после паса Иосифа Иличича гол забил хорватский полузащитник Марио Пашалич. В итоге в этом матче хорват оформил хет-трик, дважды отличившись после пасов Иличича и один раз забив с передачи Луиса Мурьеля. Также голом в этом матче отметился Тён Копмейнерс после паса Джузеппе Пеццеллы.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский на поле не появился, отсидев весь матч на скамейке запасных вместе с колумбийским нападающим Дуваном Сапатой.

После игры с "Венецией" "Аталанта" объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Джаном Пьеро Гасперини. Соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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После этой победы "Аталанта" набрала 31 очко, но осталась на четвертом месте турнирной таблицы после "Наполи", "Милана" и "Интера".

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