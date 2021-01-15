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пятница, 15 января 2021 12:05

Ястремськую могут допустить к соревнованиям - журналист

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Ястремськую могут допустить к соревнованиям - журналист
Даяна Ястремская хочет обжаловать свою дисквалификацию. Фото: twitter.com/WTA

Дисквалифицирована за допинг 2-я ракетка Украины 20-летняя Даяна Ястремская может быть допущена к соревнованиям.

Ястремская имеет шансы получить разрешение на участие в соревнованиях, несмотря на провален допинг-тест, сообщает журналист Тумаини Карайол в Twitter.

Украинка все еще может обжаловать свое отстранение от тенниса. Если ее запрос удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Ястремская отправилась в Мельбурн, где пройдет Australian Open. До старта сезона украинская теннисистка заявила об участии в турнирах WTA 500 в Мельбурне - 1-7 февраля, Australian Open - 8-21 февраля и еще один турнир WTA 250 в Мельбурне - 15-21 февраля.

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Даяну Ястремскому отстранили от соревнований после положительной допинг пробы в конце 2020-го. В рейтинге мировых теннисисток украинка занимает 29-ю строчку.

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