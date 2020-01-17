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пятница, 17 января 2020 09:15

Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде

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Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде
Даяна Ястремская вышла впервые в финал серии Premier. Фото: из открытых источников

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла 12-ю ракетку мира Арину Соболенко на пути к финалу турнира WTA в Аделаиде.

Ястремской удалось расправиться с 21-летней белоруской в ​​двух сетах. Первый из них она выиграла со счетом 6:4, а затем закрыла матч на тайбрейке 7:6, сообщает "Спортарена"

Ранее по ходу турнира в Аделаиде Ястремская справилась с Тимеей Бабош из Венгрии, немкой Анжелик Кербер, а также хорваткой Донной Векич.

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые будет играть за титул на турнире серии Premier. В финале она сыграет либо против первой ракетки мира Эшли Барти, либо с американкой Даниэль Коллинз.

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