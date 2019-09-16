Ястремская сенсационно проиграла россиянке на турнире в Японии

Ястремская потерпела второе поражение подряд

28 ракетка мира Даяна Ястремская сенсационно покидает престижный теннисный турнир в городе Оска (Япония). Украинка по итогам двух сетов проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.

Поединок Ястремской длился меньше, чем час. В первой партии Даяна еще оказывала какое-то сопротивление и выиграла три гейма. Даян удалось оформить один брейк, но россиянка ответила тремя.

Во второй партии Анастасия снова трижды отобрала у украинки подачу и однажды проиграла свою. Таким образом, Павлюченкова выиграла и второй сет и матч.

Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова 0: 2 (3: 6, 1: 6)

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Для Дайаны Ястремской это второе подряд поражение. В предыдущем матче Даяна проиграла Элина Свитолина в 1/8 финала US Open.