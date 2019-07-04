Ястремская прошла в третий круг Уимблдона

Ястремская у не простом матче смогла преодолеть американку Кенни

В рамках второго круга Уимблдона Даяна Ястремская в 3-х сетах одолела американку Софию Кенин.

Игра длилась 2 ч. и 8 мин. Первый сет прошел в равной борьбе — украинка проиграла уже первый гейм на своей подаче, но быстро наверстала упущенное. Когда казалось, что тай-брейк является неизбежным, Ястремская реализовала брейк, благодаря чему выиграла первую партию со счетом 7:5.

Второй сет ознаменовался ошибками с обеих сторон — София Кенин и Даяна Ястремская поочередно взяли несколько геймов на чужой подаче, а в итоге американка триумфовала со счетом 6:4.

В третьем сете Ястремская очень уверенно играла на своей подаче, но при этом смогла реализовать брейк в 8-м гейме — как итог, выиграла третью партию со счетом 6:3.

WTA. Уимблдон. 1/32 финала

София Кенин (США, 28) — Даяна Ястремская (Украина, 35) 1:2 (5:7, 6:4, 3:6)

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В третьем круге Уимблдона Даяна Ястремская будет противостоять представительнице Швейцарии Виктории Голубич, которая в двух сетах разобралась с Юлией Путинцевой.