Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером

Даяна Ястемська занимает 25 место в мировом рейтинге. Фото: twitter.com/WTA

Вторая ракетка Даяна Ястремкая рассталась со своим тренером Сашей Баин.

Сотрудничество украинского теннисиста и Баин прервалась после Открытого чемпионата США, где Ястремская вылетела во втором круге турнира.

"Я бы хотела анонсировать, что после US Open, я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баин. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему успехов. Это был хороший опыт для меня ", - написала Ястремская в твиттер.

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Саша Баин начал работу с Дайаной Ястремскому в межсезонье в 2019 году. До этого он работал с Сереной Уильямс, Викторией Азаренко и Наоми Осакой.