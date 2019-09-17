Ястремская планирует выиграть в следующем сезоне турнир Большого шлема

Даяна Ястремская имеет амбициозные планы на следующий сезон

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема.

"Моя цель в теннисе — стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор", — цитирует Даяну "XSPORT" со ссылкой на "Tennis Channel".

Вчера Ястремская обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA и закрепилась на 28-й позиции.

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На минувшем розыгрыше US Open украинка дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной в двух сетах.