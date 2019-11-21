Ястремская объявила о начале сотрудничества с именитым тренером

Даяна Ястремская в прошлом сезоне выиграла 2 турнира. Фото: рейтер

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская объявила о начале сотрудничества с Сашей Бажинов. Ранее он тренировал японку Наоми Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнером американки Серены Уильямс.

"Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажинов! Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне достичь реализации моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки и уверена, что у нас все получится! ", - цитирует Ястремскому " Чемпионат ".

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В 2019 Ястремская выиграла два турнира - в Хуахине и Страсбурге. Сезон завершила на 22 месте в мировом рейтинге. Бажин был признан WTA лучшим тренером 2018 года.