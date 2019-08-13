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вторник, 13 августа 2019 08:42

Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира

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Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Даяна Ястремская начала турнир в США с победы над Каролин Возняцки

Вторая ракетка Украины начала турнир в Цинциннаті с победы над известной теннисисткой.

Даяна Ястремская победила бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки в первом раунде турнира в США.

Украинка выиграла у опытной датчанки в двух сетах, реализовав в каждом по 3 брейка.

Матч длился час и 37 минут. В обеих партиях Ястремская реализовала по 3 брейка, что и предопределило итоговый успех украинки. Даяна оба решающих гейма выиграла на подаче Возняцки.

Цинциннати. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) - 6: 4, 6: 4

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В следующем раунде турнира Ястремская сыграет с опытной россиянкой Светланой Кузнецовой, которая выиграла у 11-й сеяной Анастасии Севастовой из Латвии.Поединок между запланирован на 14 августа. В этот же день стартует на турнире в Цинциннати и Элина Свитолина, которая сыграет с бельгийкой Элисой Мертенс.

https://sportarena.com
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