Ястремская хочет обжаловать свою дисквалификацию в Лозанне

Даяна Ястремская занимает 29-е место в мировом рейтинге. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хочет обжаловать дисквалификацию в арбитражном судьи в Лозанне.

Ястремская хочет обжаловать решение Независимого трибунала ITF, который 22 января отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за положительного допинг-тест, сообщает btu.org.ua.

Украинка намерен выступить на Australian Open, который стартует 8 февраля. Стороны договорились об ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять окончательное решение по делу до 3 февраля 2021 года.

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В пробе украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено метаболиты местеролона. Даяну Ястремскую временно отстранили от всех соревнований.