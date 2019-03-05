Артем Шабанов должен заменить Ярослава Ракицкого в сборной Украины

Артем Шабанов во второй части сезона стал основным игроком "Динамо". Фото: fcdynamo.com. ua

Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи сборной Украины в квалификации к Кубку Мира. 22 марта сборная сыграет в гостях против Португалии, а 25 Люксембурга дома. В расположение сборной вызвано 26 игроков. Также может получить до вызова Василий Кравец с испанского "Леганес". СМИ сообщают, что Жуниор Мораес получает сейчас украинское гражданство. Поэтому не стоит исключать привлечения также бразильца.

Главным вопросом было: пригласят Ярослава Ракицкого в главную команду страны. Ракицкий зимой сменил "Шахтер" на "Зенит". Понятно, что современный политических обстоятельствах приглашать игрока с российского клуба, тем более спонсором которого является "Газпром - было не совсем уместно. Андрей Шевченко воздерживался от комментариев на счет Ракицкого в течение последних двух месяцев, но все-таки не вызывал скандального игрока.



Роль Ракицкого в сборной - значительна. Защита сборной Украины - не самое сильное место. Альтернативы левом центральном защитнику - фактически нет. Матвиенко из "Шахтера" не лучшим образом сыграл против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Пока он стабильной практики у клубов нет. К тому же, в сборной его используют на позиции левого центрального защитника. Динамовец Миколенко играет в первой команде тоже на фланге. Поэтому Андрею Шевченко и его тренерскому штабу нужно хорошенько подумать, кем заменить Ракицкого.

Готовой замены Ракицкому в сборной нет



По моему мнению. Альтернативы паре Никита Бурда - Артем Шабанов сейчас в сборной нет. Сейчас эти футболисты составляют пару цента защиты в "Динамо". Шабанов получил свой шанс из-за травмы венгра Кадара, который пропускает старт второй части сезона. Многие специалисты на старые второй части сезона отмечают как раз надежную игру Шабанова в защите.



Появление в стартовом составе Шабанова и Бурды будет уместна не только из-за того, что они вместе играют в клубе, но и потому, что нужно будет играть против быстрых и технических португальцев. Одной из сильных сторон обеих динамовских защитников как раз является умение удачно играть один в один против нападающего и скоростные качества.



Конечно, можно смоделировать, поставить в Бурды "горняка" Кривцова, или Матвиенко, а на фланге доверить Миколенко. Но тогда встанет вопрос не только сыгранности, но и скоростных качеств Кривцова, которые никогда не были Високие.

Шабанов и Бурда играют в одном клубе



Среди других игроков стоит отметить возвращение Романа Безуса в сборную. Рома не вызывался уже довольно долгое время. В Бельгии сменил скромный "Сент - Трюйден" на "Гент" показав себя в этом сезоне с лучшей стороны.



Возможно был бы полезен для сборной Роман Зозуля, который сейчас является главным нападающим одного из лидеров "Сегунды" (второй по силе дивизион в Испании) "Альбасете". Особенно учитывая проблему форварда для главной команды. Но Андрей Шевченко пока решил не приглашать Зозулю, что еще больше добавляет масла в огонь четок о приглашении Мораес.

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Соперниками сборной Украины по отбору на Евро 2020 будут Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.