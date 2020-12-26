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воскресенье, 27 декабря 2020 06:11

"Арсенал" прервал свою серию из 7 матчей без побед

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&quot;Арсенал&quot; прервал свою серию из 7 матчей без побед
Обамеянгу на этот раз не далось забить. Фото Рейтер

"Арсенал" в домашнем поединке 15 тура АПЛ прервал затяжную серию неудач в дерби против "Челси". Матч на Эмирейтс завершился со счетом 3:1.

До перерыва "канониры" дважды расписались в воротах соперника благодаря голам Ляказетта с пенальти и пушечного выстрела Джако ударом со штрафного. Во втором тайме гости попытались вернуться в игру, но Сака подловил потерял ворота Мэнди, перебросив мяч через голкипера "Челси".

Отразившись после атак "Арсенала", Абрахам отыграл один мяч для Челси после консультаций с VAR. Уже на 90 минуте "Арсенал" умудрился привезти пенальти в свои ворота, однако Жоржиньо не смог переиграть Лено, отобрав надежду на камбэк после трех пропущенных мячей.

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В оставшееся игровое время Арсенал выстоял, оборвав семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

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