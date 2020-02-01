"Арсенал" не обращался к нам относительно продажи Матвиенко – Палкин

До перехода в "Шахтер" Матвиенко играл в "Карпатах"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с переговорами по трансферу Николая Матвиенко в "Арсенал".

"Прежде всего хочу сказать, что со стороны "Арсенала" мы не получали никаких официальных предложений или звонков.

Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную "Арсеналом" на ведение переговоров по аренде Матвиенко в "Арсенал". На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал", – цитирует Палкина "Трибуна".

"Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали.

Мне интересно себе представить реакцию "Арсенала", если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в "Шахтер". Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте "Шахтера" и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже", – сказал Палкин.

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В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 14 матчей, в которых забил 1 мяч.