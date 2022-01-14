"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" и "Арсенал" не смогли обнаружить сильнейшего в первом матче -0:0.

С середины первого тайма "канониры" играли в меньшинстве после удаления полузащитника Гранита Джаки за грубую игру.

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"Ливерпуль" владел полным игровым и территориальным преимуществом, но забить команда Юргена Клоппа так и не смогла.

Финалист Кубка английской лиги определится в ответном матче через неделю, 20 января.

Пешим финалистом турнира стал "Челси", по сумме двух матчей обыгравший "Тоттенхэм".

16 января "Арсенал" в Премьер-лиге сыграет с "Тоттенхэмом" в дерби восточного Лондона. "Ливерпуль" в тот же день встретится с "Брентфордом". Лидером таблицы АПЛ является "Ман Сити".