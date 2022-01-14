"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 270
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4284
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
2 Просмотров: 1017
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2556
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3447
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1737
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3033
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 675
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 765
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 603
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 360
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4977
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 270
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
пятница, 14 января 2022 08:22

"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего

  Комментировать
&quot;Арсенал&quot; и &quot;Ливерпуль&quot; не смогли выявить сильнейшего
Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" и "Арсенал" не смогли обнаружить сильнейшего в первом матче -0:0.

С середины первого тайма "канониры" играли в меньшинстве после удаления полузащитника Гранита Джаки за грубую игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мохамед Салах – лучший в Англии: результаты и перспективы игрока

"Ливерпуль" владел полным игровым и территориальным преимуществом, но забить команда Юргена Клоппа так и не смогла.

Финалист Кубка английской лиги определится в ответном матче через неделю, 20 января.

Пешим финалистом турнира стал "Челси", по сумме двух матчей обыгравший "Тоттенхэм".
16 января "Арсенал" в Премьер-лиге сыграет с "Тоттенхэмом" в дерби восточного Лондона. "Ливерпуль" в тот же день встретится с "Брентфордом". Лидером таблицы АПЛ является "Ман Сити".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 5 Просмотров: 29701
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 12429
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 9108
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8487
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
3
 Просмотров: 6975
Спорт
Шевченко рассказал, подаст ли в отставку после поражения от "Милана"
Шевченко рассказал, подаст ли в отставку после поражения от "Милана" Просмотров: 153
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
 Просмотров: 171
Был близок к настоящей сенсации. Шевченко дал бой бывшему клубу
Был близок к настоящей сенсации. Шевченко дал бой бывшему клубу Просмотров: 2340
Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины
Шевченко поставил на оборону. Почему "Дженоа" хочет уволить экс-тренера сборной Украины
 Просмотров: 432
Украина с поражения начала выступление на чемпионате Европы по гандболу
Украина с поражения начала выступление на чемпионате Европы по гандболу Просмотров: 162
Больше всего комментируют
10
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
5
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
5
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
3
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
2
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
Голосов: 328
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть