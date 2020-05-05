Ярославский хочет вернуть "Металлист"

Александр Ярославский руководил "Металлистом" в течение 7 лет. Фото: ФК "Металлист"

Александр Ярославский хочет вернуть в собственность "Металлист".

По словам журналиста Игоря Цыганыка, бывший владелец харьковского клуба пытается договориться по долгам, чтобы снова стать его хозяином.

"Долгое время никак не могли выкупить долги "Металлиста" из-за определенной коррупционной истории в клубе. Ярославский сейчас хочет договориться с игроками, тренерами, менеджерами команды, которым клуб задолжал.

Деньги уже не имеют значения. Чтобы все, кому должен Сергей Курченко, написали отказ от долгов клуба. Кому-то он предложит работу, кому-то, может, деньги, кому-то больше, кому-то меньше... Но он хочет выкупить долги. Это называется санацией. Если я выкупаю долги, мне тогда должны отдать всю собственность (базу, стадион и марку "Металлист").

Вот он договорится с Шавьером, Кристальдо и другими, и государство обязано отдать ему эту собственность Курченко, потому что он становится главным кредитором. Но сейчас есть решение (и оно будет обжаловано) о национализации. Не банкрутизации! А это уже надо будет покупать у государства. Ярославский этого не хочет. Он хочет стать полноценным владельцем, выкупив долги. Если это произойдет, а я знаю, что переговоры идут, тогда вернется "Металлист". Его интересует "Металлист", а не "Металлист 1925", - сказал Цыганик в эфире YouTube-программы "Бомбардир".

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В 2012 году Александр Ярославский продал клуб Сергею Курченко. "Металлист" за время правления нового владельца набрался долгов и прекратил свое существование в 2015-м.