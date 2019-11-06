Ярославский хочет вернуть "Металлист"

Александр Ярославский продал "Металлист" в конце 2012 года. Фото: из открытых источников

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что продолжает заниматься темой футбола и возможного возвращения харьковского "Металлиста". Об этом сообщает "Спортарена".

"Футбол - незакрытая тема для меня, если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был из нее якобы "уйти", а сейчас ею пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого.

"Металлист1925"? Я не знаю такого "Металлиста". Знаю один "Металлист", который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины", - сказал Ярославский.

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Ярославский владел "Металлистом" с 2005 по 2012 годы. В 2006-2011-х "Металлист" занимал третьи места в УПЛ при Ярославском, а в чемпионате 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м Ярославский продал "Металлист" Сергей Курченко. В июле 2016-го ФК "Металлист" был исключен из УПЛ за долги, после чего на его базе Курченко создал СК "Металлист", который в это время года занял последнее место в чемпионате Харьковской области, а затем прекратил существование.