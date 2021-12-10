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суббота, 11 декабря 2021 07:11

Ярмоленко забил самый лучший гол в истории сборной Украины

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Ярмоленко забил самый лучший гол в истории сборной Украины
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: Getty Images

Полузащитник "Вест Гема" 32-летний Андрей Ярмоленко стал автором лучшего забитого мяча в истории сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола провела голосование за самый красивый забитый мяч в истории национальной команды Украины, сообщает сайт организации.

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Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в матче первого тура Евро-2020/21 набрал большинство голосов болельщиков – 60%.

На втором месте – штрафной удар Андрея Шевченко в ворота Филимонова в матче Россия – Украина – 31% голосов.

Топ-3 запер Сергей Ребров и его результативный удар на Кубка мира-2006 против Саудовской Аравии. Нынешний наставник "Аль-Айна" набрал 9%.


Сейчас Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины. У него 44 гола в 106 матчах – лидирует Андрей Шевченко, у которого 48.

Ярмоленко известен своими выступлениями за "Динамо" и "Боруссию" Дортмунд. А с 2018 года выступает за "Вест Хем".

Сборная Украины проведет свой следующий матч против Шотландии 24 марта 2022 в рамках стыковых матчей Кубка мира.

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