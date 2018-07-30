Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме"

Ярмоленко, слева, определился с игровым номером. Фото: The National

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет выступать за новую команду под 20-м игровым номером.

28-летний украинец играл с этим номером в предсезонных товарищеских матчах и продолжит это делать в официальных, информирует "Команда №1".

Отметим, что в "Боруссии" Дортмунд Ярмоленко выступал под номером 9, в "Динамо" – 10, а за сборную Украины играет с номером 7.

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