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понедельник, 30 июля 2018 12:14

Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме"

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Ярмоленко выбрал номер в &quot;Вест Хэме&quot;
Ярмоленко, слева, определился с игровым номером. Фото: The National

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет выступать за новую команду под 20-м игровым номером.

28-летний украинец играл с этим номером в предсезонных товарищеских матчах и продолжит это делать в официальных, информирует "Команда №1".

Отметим, что в "Боруссии" Дортмунд Ярмоленко выступал под номером 9, в "Динамо" – 10, а за сборную Украины играет с номером 7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко отметился голевым пасом в матче за "Вест Хэм"

Экс-хавбек "Динамо" перебрался в Лондон из дортмундской "Боруссии".

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