Ярмоленко впервые за три месяца сыграл за "Вест Хэм"

В этом году Ярмоленко не забил ни одного мяча в Премьер-лиге. Фото: Reuters

В 35-м туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" проиграл "Эвертону" 0:1. "Молотобойцы" ни разу не смогли ударить по воротам соперника. "Ириски" же трижды пробили в створ ворот Фабиански, единожды поразив владения последнего.

Кальверт-Льюин получил передачу от Годфри и нанес выверенный удар в нижний угол. На 73-й минуте на поле вышел вингер Андрей Ярмоленко. К сожалению, появление украинца не принесло хозяевам дивидендов в виде забитых голов.

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"Эвертон" отстает от "Вест Хэма" в турнирной таблице на три очка, но у "ирисок" есть матч в запасе. Вчера в центральном матче тура "Манчестер Сити" проиграл дома "Челси". Возможное чемионство команды Зинченко откладывается до следующего тура.