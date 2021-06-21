Ярмоленко включил Ракицкого в команду мечты

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Один из лидеров сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко назвал свою команду мечты.

Там нашлось место опальному защитнику Ярослав Ракицкий, который в 2019 году перебрался в России. После чего перестал вызываться в сборную Украины.

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"В воротах Александр Шовковский. Правый защитник – Данило Силва, хотя я играл с Пищеком, Федецким и Морозюком, который обидится на меня. Центральные защитники – Хачериди времен, когда мы играли против "Эвертона", и Ракицкий. Левый защитник – Рафаэл Геррейру. Слава Шевчук, извини, но не ты точно (смеется).

В центре полузащите пускай будут Деклан Райс и Роман Еременко. Слева поставим Марко Ройса, справа – Пьер-Эмерик Обамеянг. Сидорчук? Даже б в дубле у меня не играл (смеется).

Нападающие. Андрей Шевченко. Хотя я играл с ним, когда он уже не был на пике. А как не поставить Артема Милевского, когда он "Спартак" обыгрывал в одиночку? Пускай будет пара форвардов Шевченко-Милевский", - сказал Ярмоленко в эфире "Вацко Live".

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Украинец не имеет стабильного места в составе "молотобойцев".

Ярмоленко известный своими выступлениями за "Боруссию" Дортмунд и "Динамо". В Украине трижды становился чемпионом Украины.