Ярмоленко вернулся в общую группу "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и набирает форму

Украинский хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы и уже приступил к занятиям в общей группе "молотобойцев". Об этом сообщил главный тренер лондонцев Мануэль Пеллеггрини на предматчевой пресс-конференции перед поединком с "Уотфордом".

"Ярмоленко уже работает с основным составом команды. Он пока не готов играть, но работает на сто процентов", - сказал Пеллегрини.

Также тренер добавил, что

Андрей Ярмоленко, Энди Кэрролл, и Уинстон Рейд с "Уотфордом" точно не сыграют.

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Напомним, что украинец получил травму ахилла в октябре прошлого года, после чего перенес операцию. При этом хавбек получил вызов на ближайший сбор национальной сборной Украины.