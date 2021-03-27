Ярмоленко тренируется в полную силу

Андрей Ярмоленко травмировался 9 февраля. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о состоянии ранее травмированного Андрея Ярмоленко.

"Андрей тренируется по полной программе и горит желанием помочь команде на поле. Это звезда украинского футбола, поэтому, если со здоровьем все будет в порядке, Ярмоленко добавит мощи сборной.

За плечами Андрея огромный опыт выступления на высоком уровне, он вовремя может подсказать, а о его бомбардирских способностях все знают. Достаточно сказать, что Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной Украины среди действующих футболистов", – сказал Караваев.

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9 февраля Ярмоленко повредил связки колена в матче против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Он сыграл первую игру после травмы 19 марта 2021 года против "Лестера" U-23.